KTO,Kaçar ve Çırpan’ı ağırladı

Körfez Ticaret Odası (KTO) çok etkin bir şekilde gerçekleştirdiği her sektörden istişare ve dış paydaş toplantıları çerçevesinde yaptığı toplantılarda bu ay Kocaeli SMMMO Körfez temsilcilerini, oda yönetimini, Körfez Vergi Dairesi Müdürü Dursun Kaçar ve Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan’ı ağırladı.

“İYİLEŞTİRMELER YAPILDI”

KTO Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ziyarette mali müşavir ve muhasebecilerin Körfez Ticaret Odası’nın en önemli paydaşlarından biri olduğunu belirterek, kurumsal dayanışma ve işbirliğinin önemine dikkat çekti. Öztürk, oda hizmetlerinin geliştirilmesi için mali müşavir ve muhasebecilerin olumlu veya olumsuz geri dönüşlerinin çok kıymetli olduğunu ve bu geri dönüşlere istinaden birçok iyileştirmelerin yapıldığını ifade etti.

HER ZAMAN DESTEK

Kocaeli SMMMO Körfez İlçe temsilcisi Osman Türk ise, Körfez Ticaret Odası’nın mükelleflerinin ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir gayretle çalıştığından ve sağladığı desteklerden dolayı Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu’na teşekkürlerini iletti ve kendi alanlarında özenle meslektaşlarını yetiştirmeye devam edeceklerini ifade etti.Kocaeli SMMMO Başkanı Özcan Çakır da, Körfez ilçedeki mali müşavir ve muhasebeciler ile Körfez Ticaret Odası’nın göstermiş oldukları dayanışmadan çok etkilendiğini ve ortak çalışmalar için her zaman destekçi olacaklarını belirtti.