Karamürsel’de miniklerin yıl sonu heyecanı yaşandı

Karamürsel Masal Dünyam Kreş Gündüz Bakım Evi öğrencileri, düzenledikleri yılsonu gösterisi ile izleyenleri hayran bıraktı. Hem kendileri eğlendi hem de davetlilere keyifli saatler yaşattı. Karamürsel Kültür Merkezi’nde düzenlenen gösteride konuşan Kreş Gündüz Bakım Evi Müdürü Nuray Üste, çocukların gelişiminde sosyal ve kültürel etkinliklerin önemli rol oynadığını belirterek, bu nedenle çocukların etkinliklere katılması için çalıştıklarını kaydetti.
TAKDİR İLE KARŞILADILAR
Çoğunluğu 2 ile 6 yaşlarındaki çocukların etkinlikte yeteneklerini sergilemesinin öz güven duygusunun artmasına neden olduğunu ifade eden Okul Müdürü Nuray Üste, çocukların iyi yetişmesi için gayret gösterdiklerini bildirdi. Okul işletmecileri ve müdürü Nuray Üste ve okul kurucusu İlkay Okur’un öğrencilerle birlikte gösterdikleri performanslar veliler tarafından taktirle karşılandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.