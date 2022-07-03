Arduç: Bilimin, sanatın, şiirin, türkünün merkezini de yaktılar

Sivas Katliamı’nın 29’ucnuyılını sosyal medyadan paylaştığı bir türkü ile duyuran Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, Sivas' ta hayatını kaybedenler için 1994 yılında Edip Akbayram'ın yazmış olduğu Türküler Yanmaz isimli türkü ile seslendi. Yaptığı paylaşımda laiklik, özgürlük, eşitlik kavramlarına da değinen Arduç, son günlerde tartışma konusu olan Vali Seddar Yavuz'a da üstü kapalı mesaj vererek, “Bu katliamın sorumluları özgürlüklere, eşitliğe, kardeşliğe, aydınlığa, laikliğe karşı olan ve bu hakları kanla baskıyla zorla bastırmayı kendine temel siyasal görev edinmiş tekçi anlayıştır” dedi.