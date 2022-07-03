Sivas Katliamı’nın 29’ucnuyılını sosyal medyadan paylaştığı bir türkü ile duyuran Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, Sivas' ta hayatını kaybedenler için 1994 yılında Edip Akbayram'ın yazmış olduğu Türküler Yanmaz isimli türkü ile seslendi. Yaptığı paylaşımda laiklik, özgürlük, eşitlik kavramlarına da değinen Arduç, son günlerde tartışma konusu olan Vali Seddar Yavuz'a da üstü kapalı mesaj vererek, “Bu katliamın sorumluları özgürlüklere, eşitliğe, kardeşliğe, aydınlığa, laikliğe karşı olan ve bu hakları kanla baskıyla zorla bastırmayı kendine temel siyasal görev edinmiş tekçi anlayıştır” dedi.
03 Tem 2022 - 12:53- Gündem Güncelleme: 03 Tem 2022 - 12:54
Arduç: Bilimin, sanatın, şiirin, türkünün merkezini de yaktılar
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, Sivas Katliamı’nın 29. yılı nedeniyle bir açıklama yayınladı. Arduç, “29 yıl önce Sivas'ta tarihin en karanlık katliamını yapanlar aynı zamanda Bilimin, sanatın, şiirin, türkünün merkezini de yaktılar” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.