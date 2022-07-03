Togg, Trugo ile şarj ağı işletmeci lisansını aldı

Türkiye’de uçtan uca yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefiyle yola çıkan Togg, Trugo markasıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) yaptığı başvuru sonucu şarj ağı işletmeci lisansını aldı. Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, sektörde lisanslı bir oyuncu olmak için gerekli tüm adımları attıklarını belirterek, “EPDK’dan şarj ağı işletmeci lisansımızı aldık. ‘Trugo’ markamızla 81 ilde 180 kWs üzeri cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunacağız. Hedefimize giden yolda geri sayım başladı. Homologasyon sürecinin tamamlanmasının ardından 2023 yılı mart ayında ilk akıllı cihazımız C-SUV pazara çıkacak” dedi.