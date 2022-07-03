Yataş Uyku Kurulu bronz ödüle layık görüldü

Türkiye’nin lider ve yenilikçi markası Yataş Bedding’in uyku sağlığı ve uykunun önemi konusunda toplumda farkındalık yaratmak, uyku- sağlık ilişkisini anlatmak hedefiyle oluşturduğu Yataş Uyku Kurulu, Brandverse Awards’ta “Kurumsal İmaj ve İtibar Yönetimi” kategorisinde Bronz Ödül’ün sahibi oldu. Yataş Bedding “Veri Analitiği Bölümü” Mobilya kategorisinde de Bronz Ödül ile ödüllendirildi.