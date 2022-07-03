İnoSuit ihracatta katma değer yaratıyor

Türkiye’nin katma değerli ihracatının artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yürütülen İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı kapsamında düzenlenen İnoSuit Odağında Kurumsal İnovasyon Yönetimi İzmir Toplantısı, Ege İhracatçı Birlikleri’nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren TİM Yönetim Kurulu ve TİM İnovasyon Komitesi Üyesi Birol Celep, Türkiye’nin 2021 yılında Küresel İnovasyon Endeksi’nde 41’inci sırada yer alarak ilk kez en inovatif 50 ülke arasına girmeyi başardığını vurguladı.