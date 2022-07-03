Yıldız Holding’den kadın çiftçilere destek

Türkiye’nin en büyük tarımsal ham madde tedarikçilerinden biri olan Yıldız Holding şirketlerinden Kerevitaş’ın Superfresh markası, sözleşmeli kadın çiftçilerden 5 bin ton yaş meyve-sebze ürün alımı gerçekleştirerek 35 milyon TL tutarında değer yaratacak. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen “Tarımın Kadın Yıldızları” projesi kapsamında sözleşmeli kadın çiftçilere 500 bin TL teşvik de sağlanacak.