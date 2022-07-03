03 Tem 2022 - 12:56- Ekonomi G: 03 Tem 2022 - 12:57

KOÇTAŞ’tan temmuz ayı boyunca bayram indirimleri

Temmuz ayı boyunca onlarca üründe geçerli olacak indirim kampanyasından yararlanmak isteyenler Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasını ziyaret edebilir. 
KOÇTAŞ’tan temmuz ayı boyunca bayram indirimleri mask

Koçtaş, Kurban Bayramı’nı yaşam alanlarını en tasarruflu şekilde yenileyerek karşılamak isteyenler için onlarca üründe geçerli olacak indirim kampanyası sunuyor. Koçtaş’ta temmuz ayı boyunca banyo, bahçe, balkon, aydınlatma ve dekorasyon kategorilerinde %45’e, klima ve vantilatörlerde %35’e, el aletlerinde ise %25’e varan indirimlerden yararlanmak mümkün…

BAYRAM İHTİYAÇLARI

Koçtaş, bahçe oturma setlerinden hortum setine, yatak odalarının olmazsa olması sürgülü gardıroplardan mutfaklar için ankastre setlere kadar yaşam alanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak onlarca üründe büyük temmuz indirimleriyle bayram havası estiriyor. Temmuz ayı boyunca geçerli olacak indirimlerden yararlanarak bayram ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasını ziyaret edebilir.

03 Tem 2022 - 12:56 - Ekonomi

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