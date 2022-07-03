KOÇTAŞ’tan temmuz ayı boyunca bayram indirimleri

Koçtaş, Kurban Bayramı’nı yaşam alanlarını en tasarruflu şekilde yenileyerek karşılamak isteyenler için onlarca üründe geçerli olacak indirim kampanyası sunuyor. Koçtaş’ta temmuz ayı boyunca banyo, bahçe, balkon, aydınlatma ve dekorasyon kategorilerinde %45’e, klima ve vantilatörlerde %35’e, el aletlerinde ise %25’e varan indirimlerden yararlanmak mümkün…
BAYRAM İHTİYAÇLARI
Koçtaş, bahçe oturma setlerinden hortum setine, yatak odalarının olmazsa olması sürgülü gardıroplardan mutfaklar için ankastre setlere kadar yaşam alanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak onlarca üründe büyük temmuz indirimleriyle bayram havası estiriyor. Temmuz ayı boyunca geçerli olacak indirimlerden yararlanarak bayram ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ve Koçtaş mobil uygulamasını ziyaret edebilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.