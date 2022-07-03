Coca-Cola’dan yepyeni bir lezzet

Coca-Cola, inovasyon platformu Coca-Cola Creations kapsamında tüm dünyada sınırlı sayıda üretilen yeni ürünü “Coca-Cola Marshmello’s Limited Edition’ı” gerçekleştirdiği global lansmanla duyurdu.Ünlü DJ ve müzik yapımcısı Marshmello ile yapılan iş birliğinden doğan” Coca-Cola Marshmello’s Limited Edition” zero sugar seçeneği ile Türkiye’de de tüketicilerin beğenisine sunuldu.