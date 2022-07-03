Vodafone kullanıcılarını GELECEĞE hazırlıyor

Gelecekte çok daha fazla internet ve içeriklere bağlı cihaz olacağı öngörüsünden yola çıkan Vodafone, tüm şebekesini IPv6’ya uyumlu hale getirerek, Mayıs 2022 itibarıyla sabit internet müşterilerine, Haziran 2022 itibarıyla da mobil müşterilerine bu hizmeti pilot bölgelerde vermeye başladı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Özdemir, şunları söyledi, “Müşterilerimizin bugün ve gelecekte oluşabilecek tüm ihtiyaçlarını öngörerek şebekemizde gerekli dönüşümleri yapmaya ve müşterilerimiz için her zaman hazır olmaya devam ediyoruz” dedi.