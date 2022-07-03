Spiral taşından sıçrayan kıvılcım fabrikayı yaktı

Vatandaş - İnşaatlarda, her yerde görüyoruz, tedbir veya önlem denilen bir kavramı tanımıyoruz. Doğu Kışla parkı üst tarafında petrol istasyonu var. Kocaman tanker istasyonun depolarına otogaz boşaltıyor bir hayli yüksek ses çıkararak. Tanker şoförü 2 metre geride sigara içilmez levhası dibinde sigara içerken gördüm, donakaldım. Boşaltma işlemi yapılırken ne bir çevre tedbiri, ne de denetleyen bir kimse yoktu.