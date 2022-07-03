03 Tem 2022 - 13:28- Asayiş G: 03 Tem 2022 - 14:08

Spiral taşından sıçrayan kıvılcım fabrikayı yaktı

Çayırova'da bir geri dönüşüm fabrikası alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonrasında söndürüldü.
Spiral taşından sıçrayan kıvılcım fabrikayı yaktı mask
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Yangın, Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak'ta bulunan Kuzey Polimer Geri Dönüşüm Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın imalat bölümünde spiral taşıyla kesim yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında fabrika tamamen alevlere teslim oldu. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Diğer ilçelerden takviye ekiplerin de gelmesiyle birlikte yangın, uzun uğraşlar sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikanın büyük kısmı kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

03 Tem 2022 - 13:28 Kocaeli/ Çayirova- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Vatandaş - İnşaatlarda, her yerde görüyoruz, tedbir veya önlem denilen bir kavramı tanımıyoruz. Doğu Kışla parkı üst tarafında petrol istasyonu var. Kocaman tanker istasyonun depolarına otogaz boşaltıyor bir hayli yüksek ses çıkararak. Tanker şoförü 2 metre geride sigara içilmez levhası dibinde sigara içerken gördüm, donakaldım. Boşaltma işlemi yapılırken ne bir çevre tedbiri, ne de denetleyen bir kimse yoktu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Temmuz 14:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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