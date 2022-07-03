03 Tem 2022 - 14:06- Gündem G: 03 Tem 2022 - 14:07

Hürriyet: Şehrin girişindeki değişime halkımız karar verecek

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmit ziyaretlerinde sıklıkla kullandığı tarihi tren garı yolundaki duvarın; Atatürk ve eski İzmit fotoğraflarıyla yenilenmesi projesine vatandaşların karar vereceğini dile getirdi 
Hürriyet: Şehrin girişindeki değişime halkımız karar verecek mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle kentte vatandaşların fikir ve istekleri doğrultusunda çalışmalar yürütülmeye devam ediliyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi İzmit tren garı karşısında yer alan taş duvar üzerindeki minyatürlerin yerine çok daha modern ve estetik bir görünüm kazandıracak tabloların yer aldığı projeyi halk oylamasına sundu.

"ANKET ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Hayata geçirilmek istenen proje ve projenin mevcut anket çalışması ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet şu ifadelere yer verdi; “Yıllardır eskiyen ve bakımı yapılmayan özellikle tarihi tren garı üzerinde bulunan rölyefler, uzun zamandır şikayet konusuydu. Burası kentin tam girişi. Aynı zamanda tarihi ve nostaljik detaya da sahip. Eskiden tren yolunun geçiyor olması, Atamızın sık sık İzmit’e tren yolculuğu yapması ve dahası Atamızın naaşının bu tren yolu üzerinden Ankara’ya nakledilmesi önemini daha da arttırıyor. Bu bölge, kent tarihi ile ilgili önemli anılara ev sahipliği yapıyor.

“İZMİT VE ATAMIZIN FOTOĞRAFLARINI KULLANACAĞIZ”

Bu yol üzerinde yıllardır var olan ve birçok İzmitlinin de bildiği eskiyen rölyefler var. Bu rölyeflerin bakımını yapmak adına çok uğraştık ama ne yazık ki dokundukça parça parça elimizde kalıyor. Birçoğu artık işlevini yitirmiş. Biz de bu konuda uzun zamandır kafa yoruyorduk. Kentin önemli isimleri ile bir araya geldikten sonra bir proje sonuçlandırdık. Buranın da simgesini, tarihini ve anılarını anlatacak, Ata’mızın ve eski İzmit’in fotoğraflarına yer verelim dedik. Burada bu eskiyen rölyeflerin yerine daha kullanışlı ve LED’ler ile desteklenen ışıklı renkli çerçevelerin içerisinde eski İzmit ve Atamızın fotoğraflarını kullanalım istedik.

“TÜM TABLOLAR AYNI EBATTA OLACAK”

Bu duvara asılacak olan fotoğraflar, duvarın heybetinin önüne geçmemesi adına 10-15 santimetre derinliğinde şilt tablolar olarak modern tarzda LED’li tablolar olarak tasarlandı. Bazı önemli tarihlere atıfta bulunmak ve vurgulamak adına özellikle iki adet büyük tablo yer alacak. Tabloların altlarında kısa bilgi notları bulunacak. Seyir konforu adına da tabloların boyutları 175 santimetreye 215 santimetre olacak. Ayrıca tüm tablolar aynı ebatlara sahip olacak.

“İSTEDİK Kİ HALKIMIZA SORALIM”

Bu konu ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık ve kurula da sunduk. İstedik ki bir yandan da halkımıza soralım. Göreve geldiğimiz günden itibaren birçok projeyi halkımıza sorarak oluşturduk. Şimdi de bu rölyeflerin kaldırılarak yeni tabloların getirilmesine ilişkin anketler düzenleyerek vatandaşlarımızdan fikir alıyoruz. Yakın zamanda da online anketimizi oluşturduk. Vatandaşlarımız hem standımıza gelip hem de online olarak projeyi inceleyebilir ve tercihini yapabilir. Biz çok beğenerek ve emek vererek bu projeyi oluşturduk. İnşallah vatandaşlarımız da beğenir ve bu bölgeye kısa süre içerisinde yeni görüntüsüne kavuştururuz.”

03 Tem 2022 - 14:06 - Gündem

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