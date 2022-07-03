Leyla Hanım’a bir ödül daha

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen, Türkiye’nin doğrudan halkın oylarıyla seçilmiş ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın yaşamını konu alan Leyla Hanım belgesel filmi, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin ardından IFA İstanbul Film Ödülleri’nden de önemli bir başarı ile ayrıldı.

EN İYİ TÜRK BELGESEL-SİNEMA FİLMİ

Dünya çapındaki bağımsız film yapımcılarının çalışmalarını takdir eden ve ödüllendiren, film yapımcılarına ve film severlere açık yıllık gösterimleri olan, aylık bazda bir film yarışması olan IFA İstanbul Film Ödülleri’nde boy gösteren Leyla Hanım Filmi, büyük ilgi gördü. En İyi Türk Belgesel-Sinema Filmi kategorisinde yer alan Leyla Hanım, bu kategoride ödülün sahibi oldu.