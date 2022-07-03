Darıca’nın gençleri zorlu maçlar oynayacak

3. Lig’deki temsilcilerimizden, kısa bir süre önce teknik adam olarak Nazım Gülay ile anlaşan Darıca Gençlerbirliği’nin U-19 takımı sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki 2 hazırlık maçının programı belli oldu. Maçlar Başiskele’deki Edis Spor Tesisleri ve Kartepe Green Park Otel’in sahalarında oynanacak. Program şu şekilde.
5 TEMUZ – EDİS SPOR TESİSLERİ
SAAT: 17.00: Darıca Gençlerbirliği U-19 - UMM Salal (Katar Süper Lig)
8 TEMUZ – KARTEPE GREEN PARK 4 NO’LU SAHA
SAAT: 17.00: Darıca Gençlerbirliği U-19 – Al Graffa (Katar Süper Lig)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.