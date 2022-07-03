Darıca’nın gençleri zorlu maçlar oynayacak

3. Lig’deki temsilcilerimizden, kısa bir süre önce teknik adam olarak Nazım Gülay ile anlaşan Darıca Gençlerbirliği’nin U-19 takımı sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki 2 hazırlık maçının programı belli oldu. Maçlar Başiskele’deki Edis Spor Tesisleri ve Kartepe Green Park Otel’in sahalarında oynanacak. Program şu şekilde.

5 TEMUZ – EDİS SPOR TESİSLERİ

SAAT: 17.00: Darıca Gençlerbirliği U-19 - UMM Salal (Katar Süper Lig)

8 TEMUZ – KARTEPE GREEN PARK 4 NO’LU SAHA

SAAT: 17.00: Darıca Gençlerbirliği U-19 – Al Graffa (Katar Süper Lig)