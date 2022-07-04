04 Tem 2022 - 09:43- Gündem G: 04 Tem 2022 - 12:08

600 metrekarelik rekor büyüklükteki Türk bayrağı, İzmit Körfezi’ni taçlandırdı

Kocaeli’de 600 metrekarelik dev Türk bayrağı İzmit Körfezi’nde açıldı. Şimdiye kadar Türkiye’de suda açılmış en büyük bayrak olarak kayıtlara geçti.
Video için play'e tıklayın

Kocaeli’de 1 Temmuz Kabotaj Bayramı, renkli bir etkinlikle kutlandı. Aynı zamanda deniz şehitlerine saygı dalışı amaçlı olarak da yapılan etkinlikte 600 metrekarelik dev Türk bayrağı suya açıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, 62 dalgıcın bot üzerinden açtığı bayrak, İzmit Körfezi’nde eşi görülmemiş bir görüntüye sahne oldu. Açılan 600 metrekarelik Türk bayrağının bir Türkiye rekoru olduğu da kayıtlara geçti. Vatandaşların, yoğun ilgiyle takip ettiği bayrak açma anları dron ile havadan da görüntülendi.

“TÜRKİYE’DE SUDA AÇILMIŞ EN BÜYÜK TÜRK BAYRAĞINI AÇTIK”

Etkinlikte önemli rol oynayan ve rekor fikrinin nasıl geliştiğini anlatan Nicomedia Su Altı Sporları Kulüp Başkanı Cengiz Aslan, “Bugün bu rekorun fikrini, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı olması sebebiyle düşündük. Dedik ki ‘Biz, bu etkinliği taçlandıralım’. Aynı zamanda deniz şehitlerimiz için bir saygı dalışı yapalım istedik. Bunu da birleştirerek Kocaeli’de bir Türk bayrağını Türkiye rekoru olacak şekilde delege edelim diye düşündük. Bunun neticesinde de bugün 600 metrekareyle, Türkiye’de suda açılmış en büyük Türk bayrağını açtık” ifadelerini kullandı.

62 DALGIÇLA AÇILDI

Hazırlanma süreci ve bayrağın nasıl açılacağına dair planlamaları da anlatan Aslan, “62 dalgıçla aldık. Öncelikle bayrağın tasarlanması ve suda açılabilir bir şekilde dizayn edilmesi, dikilmesi gerekti. Bu çalışmaları yaptıktan sonra ekip arkadaşlarımızla birlikte bir iki deneme dalışı yaparak, daha küçük bayraklarla bunu denedik. Çünkü biz karadan yürüyerek gelmedik. Bu bayrağı bottan, zor olan şekilde derin suya aktardık. Yani, dalgıçların hiçbirinin ayağı yere basmıyor. Tamamen suyun üzerinde yüzer durumdalar. Bunların testlerini yaptık. Fizibilite çalışmalarıyla birlikte nasıl açacağımıza karar verip bir fermuar şeklinde en uygun yöntemi bulduk. Bu şekilde, arkadaşlarımız bayrağı suyla buluşturdu” dedi.

SIRADAKİ HEDEF DÜNYA REKORU

Sıradaki hedeflerinin şimdikinin 2 katı büyüklüğünde bir bayrak açarak dünya rekoru kırmak olduğunu belirten Aslan, “Bir sonraki hedefimiz dünya rekoru. Bunun en az 2 katı olacak. Türkiye ve Türk bayrağı, bundan sonraki süreçlerde tüm arama motorlarında, tüm sosyal medyalarda dünyada açılmış en büyük bayrak olarak rekorların kitabına geçecektir. Bunun da sözünü şimdiden sizlere verelim” diye konuştu.
# ile, bir, başkanı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

04 Tem 2022 - 09:43 Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.294.544 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

Eleman aranıyor

Profil boru sac npı npu köşebent satışı yaptığımız firmamızda depo ve sevkiyat elemanı aranmaktadır.  Yol ve yemek ücreti verilmektedir.  

0552 596 10 41 CEYSEL MAKİNA ÇELİK

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

ELEMANLAR ARANIYOR

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI Şirketimiz Kocaeli Lastik San. A.Ş üretim bölümünde çalıştırılmak üzere aşağıda nitelikleri belirtilen üretim işçisi ad...

KOLSAN

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli’nin 41 Fotoğrafı Kurban Bayramı’nda il il gezecek mask
Kocaeli’nin 41 Fotoğrafı Kurban Bayramı’nda il il gezecek
Leyla Hanım’a bir ödül daha mask
Leyla Hanım’a bir ödül daha
İzmit'e iki yeni kreş müjdesi mask
İzmit'e iki yeni kreş müjdesi
Vodafone kullanıcılarını GELECEĞE hazırlıyor mask
Vodafone kullanıcılarını GELECEĞE hazırlıyor
Yıldız Holding’den kadın çiftçilere destek mask
Yıldız Holding’den kadın çiftçilere destek
Coca-Cola’dan yepyeni bir lezzet mask
Coca-Cola’dan yepyeni bir lezzet
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL