Dilek Yalçın’dan anket algısına tepki; “Korkunuzu anlayabiliyoruz”

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, iktidar partisinin kısa süre önce paylaşılan ve bir kamuoyu anketi olduğu iddia edilen veriler üzerinden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e yönelik gerçekleştirdiği algı operasyonlarına karşı tepki gösterdi. Geride bıraktığımızhafta içerisinde ünlü ORC Araştırma şirketinin net veriler ışığında yayınladığıve Başkan Hürriyet’in en başarılı belediye başkanları arasında yer aldığıanketi de hatırlatan Yalçın, iktidar partisinin bu anketin açıklanmasınınardından suspus olduğu dile getirerek İzmit halkının İzmit Belediye Başkanı Av.Fatma Kaplan Hürriyet’in yanında olduğunu bildiklerini ve hissetlerini söyledi

“KENDİ İLÇE BELEDİYELERİNE HİÇ BAKMAMIŞLAR BİLE”

AKP’li kurmayların, vatandaşları artık algı oyunları ile kandıramadıklarının altını çizen Dilek Yalçın açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi; “Madem bu aralar anketler konuşuluyor, birkaç cümle de benden olsun. Bir araştırma şirketinin ‘anket’ diyerek birçok belirsizlikler üzerinden yayınladığı çalışma, iktidar partisi mensuplarını ve sempatizanlarını heyecanlandırdı. Onları memnun eden; kendi partilerine mensup ilçe belediye başkanlarından hiçbirinin ilk 10’a girememiş olması değildi elbette. Onları anketin belirsizliklerini hiç sorgulamadan, ‘acaba’ bile demeden memnun etmeye yeten İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’i başarısız gösterme gayretlerine ortak bulmuş olmalarıydı. Hep bir ağızdan ‘Fatma Kaplan Hürriyet ilk 10’a bile giremedi. Hizmeti halkımız görüyor, bizim başkanımız ilk10’da’ dediler.

“HALKIMIZIN SEVGİSİBİZE CESARET VERİYOR”

Bir konuda haklılar, halkımız hizmeti görüyor. Bunakesinlikle katılıyorum. Dahası, halkımız yürütülmeye çalışılan algı senaryolarını da görüyor. Artık kandıramıyorsunuz. Sizlerin tüm çabasına rağmen vatandaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler ve kurduğumuz diyaloglar bize gönül rahatlığıyla, sözlerimizin altını doldurarak ‘Halkımız hizmetlerimizi de,başarılarımızı da, onlar için verdiğimiz mücadeleyi de görüyor. Vatandaşlarımız bizim yanımızda’ diyebilme özgüvenini ve cesaretini veriyor.

“BİR ANDA SUSPUS OLDULAR”

Akp’nin yapmaya çalıştıkları sadece bu kadarla kaldı mı? Elbette kalmadı. Öncelikle, gecesini gündüzüne katıp sokakta habercilik yapmaya çalışan, evine ekmek götürebilme çabasında olan emekçi basın mensuplarını tenzih ederek ve onları da bizden daha iyi kimsenin anlayamayacağını da dip not olarak ekleyerek şunu söylemek istiyorum; Ne yazık ki algı operasyonlarına basını da dahil ederek, öyle inanıyoruz ki onları da algı operasyonlarıyla yanıltarak kamuoyunda bu anketin paylaşılması için çaba harcadılar!! İş bu ya!Bu sözde algı operasyonları henüz gündeme düşmüşken bir başka araştırma şirketi yaptığı ‘en başarılı belediye başkanları’ anketini yayınladı. Algı yönetiminin parçası olanlar suspus. Halen sesleri çıkmıyor.

“HALKIMIZ KİMİN HİZMET ETTİĞİNİ GÖRÜYOR”

Çünkü 15-27 Haziran 2022 tarihlerinde, 30 büyükşehir sınırındaki nüfusu 100 binin üzerinde olan 184 ilçede yapılan anketin 15 bin 750 kişiye uygulandığı, katılımcılara belediye başkanlarının çalışmalarından ve hizmet kalitesinden memnun olup olmadıkları sorulduğu açıkça yazılmış. Yani bir önceki anketteki gibi ‘bazı ilçeler’ ve ‘nüfus göreceli’ gibi altı boş sınırlandırmalar kullanılmamış. İkinci ankette de oy oranı yüzde 60’ın üzerinde olan belediye başkanları listeye yansıtılmış ve bilin bakalım ilk 10’da kentimizden sadece hangi ilçe belediyesi yer almış? Bizce de hizmeti,halkımızın gördüğü mutlak.

“HANİ NEREDE AKP’LİİLÇE BELEDİYELERİ”

Ankette Kocaeli’ndeki nüfusu 100 bini geçen ilçe belediyelerinden ilk 10’a girebilen sadece CHP’li başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet var. Sayın Hürriyet halkımızdan yüzde 60’ın üzerinde oy almış. Ak Partili ilçe belediye başkanlarının esamesi bile okunmuyor. Kentimizdeki hiçbir Ak Partili belediye ilk 10’a bile giremedi. Herhangi bir yerde okuyan oldu mu?Hadi diyelim Karamürsel, Kandıra ve Dilovası nüfusları 100 binin altında olduğu için bu ankete dahil edilmedi. Anlaşılır. Peki, yaklaşık 400 bin nüfusuyla en kalabalık ilçemiz Gebze, 219 bin nüfuslu Darıca, 175 bin nüfuslu Körfez, 172bin nüfuslu Gölcük, 145 bin nüfuslu Çayırova, 145 bin nüfuslu Derince, 132 bin nüfuslu Kartepe ve 112 bin nüfuslu Başiskele nerede? Hangisinin adına rastladınız? Aramayın, bulamazsınız.

“HABER KURUM VE PORTALLARINDA TEK KELİME EDİLMİYOR”

Peki ya bu anketle ilgili haber sitelerinde, gazetelerde,televizyonlarda, sosyal medyalarında tek kelime gören ya da iktidar partililerden tek kelime duyan var mı? Varsa beri gelsin. Yine de bir konuda hakkınızı teslim etmemiz gerekiyor; topyekun olmuş başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’i halk nazarında küçük düşürme ve yıpratma politikası yapıyor, İzmit Belediyesinin küçücük bütçesine bakmadan yapılan işlerin çok yerinde olduğunu gördüğünüz için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile sürekli yarıştırıyor, bu sayede İzmit Belediyesinin aslında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden daha verimli çalışmalar yaptığını gözler önüne seriyorsunuz.

“HALKIN KALBİNDE DAHADA BÜYÜYOR”

Küçültmeye çalışırken büyütüyorsunuz. Aslında haklısınız da;başkanımızın yeri her geçen gün halkın kalbinde büyüyor. Sizler de karalama kampanyalarınıza rağmen bu tarihi büyümeye eşlik ediyor, tanık oluyorsunuz. Bu kadar bağırmanın, kuşatmanın, iş yapılmasını engelleme gayretinin altında yatan neden ise ortada, korkuyorsunuz. Başkanımızdan olduğu kadar, kendi partinizden bazı isimleri kalkındırmak için yaptıklarınızdan, halkın parasıyla sürdüğünüz sefanın ortaya saçılmasından, halk için yapmadıklarınızdan/yapamadıklarınızdan korkuyorsunuz. Sayın başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in elinde Büyükşehir’in bütçesi, arkasında iktidarın nimetleri olsa daha neler yapar! Hepiniz bunun sorgulanmasından korkuyorsunuz.”