İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kiptaş Çınar Evler için İzmit’e geliyor

İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesiiştiraklerinden Kiptaş’ın depreme dayanıklı, doğa dostu ve yenilikçi yapısıylahayata geçirdiği Kiptaş İzmit Çınar Evler sosyal konut projesinde sonayaklaşıldı. Noter huzurunda çekilecekkura ile hak sahiplerinin daireleri belli olacak. İzmit Belediye Başkanı Av.Fatma Kaplan Hürriyet’in ev sahipliğinde yapılacak olan törene, İstanbul BüyükşehirBelediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.
6 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Hak sahiplerinin sabırsızlıkla beklediği tören, 6 Temmuz Çarşamba günü saat 13:00’te Arızlı Akpınar Mahallesi’ndeki Kiptaş Çınar Evler’de düzenlenecek. KİPTAŞ ve İzmit Belediyesi iş birliği ile planlanan 143 konutluk 4 bloktan oluşan projede; ortalama kat brüt alanları 87 m2 olan 37 adet 2 1 bahçe kullanımlı daire, 93 m2 olan 66 adet 2 1 daire, 124 m2 olan 40 adet 3 1 olmak üzere toplam 4 bloklu 143 konut ve 5 dükkan bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Izmitli - büyük oyun
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.