04 Tem 2022 - 09:57- Gündem G: 04 Tem 2022 - 09:58

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kiptaş Çınar Evler için İzmit’e geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Temmuz’da KiptaşÇınar Evler’de hak sahiplerinin dairelerinin belirleneceği kura çekimi töreniiçin İzmit’e gelecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kiptaş Çınar Evler için İzmit’e geliyor mask

İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesiiştiraklerinden Kiptaş’ın depreme dayanıklı, doğa dostu ve yenilikçi yapısıylahayata geçirdiği Kiptaş İzmit Çınar Evler sosyal konut projesinde sonayaklaşıldı.  Noter huzurunda çekilecekkura ile hak sahiplerinin daireleri belli olacak. İzmit Belediye Başkanı Av.Fatma Kaplan Hürriyet’in ev sahipliğinde yapılacak olan törene, İstanbul BüyükşehirBelediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.

6 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Hak sahiplerinin sabırsızlıkla beklediği tören, 6 Temmuz Çarşamba günü saat 13:00’te Arızlı Akpınar Mahallesi’ndeki Kiptaş Çınar Evler’de düzenlenecek. KİPTAŞ ve İzmit Belediyesi iş birliği ile planlanan 143 konutluk 4 bloktan oluşan projede; ortalama kat brüt alanları 87 m2 olan 37 adet 2 1 bahçe kullanımlı daire, 93 m2 olan 66 adet 2 1 daire, 124 m2 olan 40 adet 3 1 olmak üzere toplam 4 bloklu 143 konut ve 5 dükkan bulunuyor.
# ile, başkanı, İzmit belediyesi

04 Tem 2022 - 09:57 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.294.544 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

Eleman aranıyor

Profil boru sac npı npu köşebent satışı yaptığımız firmamızda depo ve sevkiyat elemanı aranmaktadır.  Yol ve yemek ücreti verilmektedir.  

0552 596 10 41 CEYSEL MAKİNA ÇELİK

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

ELEMANLAR ARANIYOR

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI Şirketimiz Kocaeli Lastik San. A.Ş üretim bölümünde çalıştırılmak üzere aşağıda nitelikleri belirtilen üretim işçisi ad...

KOLSAN

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli’nin 41 Fotoğrafı Kurban Bayramı’nda il il gezecek mask
Kocaeli’nin 41 Fotoğrafı Kurban Bayramı’nda il il gezecek
Leyla Hanım’a bir ödül daha mask
Leyla Hanım’a bir ödül daha
İzmit'e iki yeni kreş müjdesi mask
İzmit'e iki yeni kreş müjdesi
Vodafone kullanıcılarını GELECEĞE hazırlıyor mask
Vodafone kullanıcılarını GELECEĞE hazırlıyor
Yıldız Holding’den kadın çiftçilere destek mask
Yıldız Holding’den kadın çiftçilere destek
Coca-Cola’dan yepyeni bir lezzet mask
Coca-Cola’dan yepyeni bir lezzet
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL