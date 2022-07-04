Memur, emekli zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Haziranda yıllık TÜFE yüzde 78,62’ye çıktı. Tüketici fiyatları 2022 Ocak-Haziran döneminde yüzde 42,35 artış gösterdi. Bununla birlikte memur, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranları belli oldu.

Buna göre, memur ve memur emeklisi yüzde 41,69; SGK ve Bağkur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak. Böylece, en düşük memur maaşı 6 bin 341 TL iken 9 bin TL sınırına yaklaştı. En düşük emekli memur aylığı 4 bin 289 TL iken 6 bin liranın üzerine çıkacak.