Memur, emekli zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini bugün açıkladı. Haziranda yıllık TÜFE yüzde 78,62’ye çıktı. Tüketici fiyatları 2022 Ocak-Haziran döneminde yüzde 42,35 artış gösterdi. Bununla birlikte memur, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranları belli oldu.
Buna göre, memur ve memur emeklisi yüzde 41,69; SGK ve Bağkur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak. Böylece, en düşük memur maaşı 6 bin 341 TL iken 9 bin TL sınırına yaklaştı. En düşük emekli memur aylığı 4 bin 289 TL iken 6 bin liranın üzerine çıkacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.