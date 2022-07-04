İşte Kocaeli’nin ALTIN çocukları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları önceki gün açıklandı. LGS’de öğrencilere farklı branşlardan toplamda 90 soru soruldu. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınavda Türkiye genelinde 193 öğrencinin tam puan aldığı ortaya çıktı. İlimizde 2’si devlet okulu, 4’ü de özel okul olmak üzere 6 öğrenci tam puan aldı.
6 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI
LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayan Irmak Tavşancı ( Darıca Özel Marmara Bilge Koleji Ortaokulu), İsmail Kekik (Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu), Bilal Bostan (İzmit Necip Fazlı Anadolu İmam Hatip Ortaokulu), Samet Ulusoy (İzmit Özel Beşsekiz Ortaokulu), Haluk Efe Aydın (İzmit Özel Doğa Koleji) ve Oğulcan Görlen (Özel Marmara Koleji), 500 tam puan alarak Kocaeli’nin gururu oldular.
İŞTE TÜM SORULARI DOĞRU YANITLAYAN ÖĞRENCİLER
Irmak TAVŞANCI
Özel Marmara Bilge Koleji Ortaokulu
İsmail KEKİK
Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu
Bilal BOSTAN
İzmit Necip Fazlı İmam Hatip Ortaokulu
Samet ULUSOY
İzmit Özel Beşsekiz Ortaokulu
Haluk Efe AKDİN
İzmit Özel Doğa Koleji
Oğulcan GÖRLEN
Kartepe Özel Marmara Koleji
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.