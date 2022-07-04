04 Tem 2022 - 11:00- Eğitim G: 04 Tem 2022 - 11:22

İşte Kocaeli’nin ALTIN çocukları

Türkiye genelinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı kapsamında Kocaeli’den 6 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı
İşte Kocaeli’nin ALTIN çocukları mask

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları önceki gün açıklandı. LGS’de öğrencilere farklı branşlardan toplamda 90 soru soruldu. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınavda Türkiye genelinde 193 öğrencinin tam puan aldığı ortaya çıktı. İlimizde 2’si devlet okulu, 4’ü de özel okul olmak üzere 6 öğrenci tam puan aldı.

6 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayan Irmak Tavşancı ( Darıca Özel Marmara Bilge Koleji Ortaokulu), İsmail Kekik (Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu), Bilal Bostan (İzmit Necip Fazlı Anadolu İmam Hatip Ortaokulu), Samet Ulusoy (İzmit Özel Beşsekiz Ortaokulu), Haluk Efe Aydın (İzmit Özel Doğa Koleji) ve Oğulcan Görlen (Özel Marmara Koleji), 500 tam puan alarak Kocaeli’nin gururu oldular.

İŞTE TÜM SORULARI DOĞRU YANITLAYAN ÖĞRENCİLER

Irmak TAVŞANCI

Özel Marmara Bilge Koleji Ortaokulu

İsmail KEKİK

Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu

Bilal BOSTAN

İzmit Necip Fazlı İmam Hatip Ortaokulu

Samet ULUSOY

İzmit Özel Beşsekiz Ortaokulu

Haluk Efe AKDİN

İzmit Özel Doğa Koleji

Oğulcan GÖRLEN

Kartepe Özel Marmara Koleji

# eğitim, Darıca, Kartepe, tarafından

04 Tem 2022 - 11:00 - Eğitim

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