Kürekte Sümerspor farkı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Körfez Kupası Kürek Yarışları, Başkan Tahir Büyükakın’ın katılımıyla Sekapark sahilinde yapıldı

SU SPORUNUN BAŞKENTİ OLACAĞIZ

Sporcuların ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükakın, “Kocaeli’yi su sporlarının başkenti yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Su sporlarının merkezi olma yolunda bu ve benzeri etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Körfez kupası kürek yarışlarına katılan sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi. Ardından sporcularla birlikte kano teknesini suya indirerek 4x+Deniz Küreği Erkekler yarışına start verdi.

KÖRFEZ KUPASI

Yarışlarda 13 kulüp 8 kategoride yarıştı. Her kategoride dereceye giren ekiplere madalya, her kategoride yarışı birinci bitiren ekibe ise Kocaeli Körfez kupası verildi. Türkiye Kürek Federasyonu’nun yarışma talimatına göre 12-a puanlama sistemi üzerinden değerlendirmenin yapıldığı organizasyonda ilk altıya giren ekipler sırasıyla 10, 7, 5, 3, 2, 1 puan aldı.

YİNE ZİRVEDE

Körfez kupasına her kategoride birinci olan İzmit Sümerspor Kulübü aldı. Toplam 8 yarış sonrası en çok puan alan kulüp sıralamasına göre 1. İzmit Sümerspor kulübüne 3 çift çifte kürek, 2. olan Altınboynuz kulübüne 2 çift çifte kürek, 3. olan Fenerbahçe kulübüne de 1 çift çifte kürek ödül olarak verildi.