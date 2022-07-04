Kürekte Sümerspor farkı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Körfez Kupası Kürek Yarışları, Başkan Tahir Büyükakın’ın katılımıyla Sekapark sahilinde yapıldı
SU SPORUNUN BAŞKENTİ OLACAĞIZ
Sporcuların ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükakın, “Kocaeli’yi su sporlarının başkenti yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Su sporlarının merkezi olma yolunda bu ve benzeri etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Körfez kupası kürek yarışlarına katılan sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi. Ardından sporcularla birlikte kano teknesini suya indirerek 4x+Deniz Küreği Erkekler yarışına start verdi.
KÖRFEZ KUPASI
Yarışlarda 13 kulüp 8 kategoride yarıştı. Her kategoride dereceye giren ekiplere madalya, her kategoride yarışı birinci bitiren ekibe ise Kocaeli Körfez kupası verildi. Türkiye Kürek Federasyonu’nun yarışma talimatına göre 12-a puanlama sistemi üzerinden değerlendirmenin yapıldığı organizasyonda ilk altıya giren ekipler sırasıyla 10, 7, 5, 3, 2, 1 puan aldı.
YİNE ZİRVEDE
Körfez kupasına her kategoride birinci olan İzmit Sümerspor Kulübü aldı. Toplam 8 yarış sonrası en çok puan alan kulüp sıralamasına göre 1. İzmit Sümerspor kulübüne 3 çift çifte kürek, 2. olan Altınboynuz kulübüne 2 çift çifte kürek, 3. olan Fenerbahçe kulübüne de 1 çift çifte kürek ödül olarak verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.