TRT Spor, Recep Tosun ve Şener Sar’a tam not!

661. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’ni bu yıl TRT Spor yayınladı. TRT’nin başarılı, kendine has tarzı ile çok sevilen spikeri Faruk Mutkan’ın koordine ve anlatımı 3 günlük güreş şölenini daha da keyifli bir hale getirdi. Öte yandan TRT’nin duayen güreş spikeri ve yorumcusu Hüsnü Kaftan, ilimizin eski pehlivanlarından, güreş spikerliğinin öncü isimlerinden Recep Tosun, gerek yorumları gerekse de anlatımları ile yayına önemli katkı sağladı.

ÇOK İYİ YAYINCILIK

TRT’nin bu yılki yayınlarındaki bir diğer yorumcusu ilimizin başarılı güreş antrenörlerinden Şener Sar’dı. Sar, özellikle alt boylardaki güreşlerle ilgili verdiği bilgiler ile izleyenlerin güreşleri daha iyi anlamasını sağladı. TRT Spor’un deneyimli yönetmeni ile yayın ekibi, röportajlar, seçtikleri resimler, kameraların kaliteli çekimleri ve yapılan tanıtıcı grafiklerle kusursuz bir yayının gerçekleşmesini sağladı. TRT Spor’u başarılı yayınından ötürü kutluyoruz.