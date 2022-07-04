TRT Spor, Recep Tosun ve Şener Sar’a tam not!

661. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’ni bu yıl TRT Spor yayınladı. TRT’nin başarılı, kendine has tarzı ile çok sevilen spikeri Faruk Mutkan’ın koordine ve anlatımı 3 günlük güreş şölenini daha da keyifli bir hale getirdi. Öte yandan TRT’nin duayen güreş spikeri ve yorumcusu Hüsnü Kaftan, ilimizin eski pehlivanlarından, güreş spikerliğinin öncü isimlerinden Recep Tosun, gerek yorumları gerekse de anlatımları ile yayına önemli katkı sağladı.
ÇOK İYİ YAYINCILIK
TRT’nin bu yılki yayınlarındaki bir diğer yorumcusu ilimizin başarılı güreş antrenörlerinden Şener Sar’dı. Sar, özellikle alt boylardaki güreşlerle ilgili verdiği bilgiler ile izleyenlerin güreşleri daha iyi anlamasını sağladı. TRT Spor’un deneyimli yönetmeni ile yayın ekibi, röportajlar, seçtikleri resimler, kameraların kaliteli çekimleri ve yapılan tanıtıcı grafiklerle kusursuz bir yayının gerçekleşmesini sağladı. TRT Spor’u başarılı yayınından ötürü kutluyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.