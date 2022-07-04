04 Tem 2022 - 11:20- Spor G: 04 Tem 2022 - 11:21

Nicomedia Trekking’den 10. yıl zirvesi

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Nicomedia Trekking’den 10. yıl zirvesi mask
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10. yılını kutlayan Nicomedia Trekking’in adrenalin sever üyeleri bu yıla özel Orta Toroslar'ın görkemli çatısı Dedegöl Dağı’na tırmandı. 3000 metrede zirvesi bulunan Dedegöl, göz alıcı ve eşsiz coğrafyası ile tüm doğaseverleri kendine hayran bıraktı.

8 SAATLİK DOLU DOLU MACERA

Kampçıların ve dağcıların gözdesi olan 1735 metre yükseklikte Melikler Yaylası’nda kamp yapan yürüyüş grubu 4 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından 3 bin metreye çıktı. Zirveden bir yanda Beyşehir, diğer yanda da Eğirdir göllerinin eşsiz manzaraların tadını çıkaran doğaseverler toplam 8 saat sonra zirve yürüyüşünü başarı ile tamamladı

GÜL HASADI YAPTILAR

Bölgeyi de keşfeden Nicomedia Trekking, 16 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun mağarası olma özelliğini taşıyan Pınargözü Mağarası’nı da içine alan kısa yürüyüş daha yaptı. Kuyucak Köyü’nün mis kokulu lavanta bahçelerini gezen, Güneykent gül bahçelerinde gül hasadı yapan doğacılar, gül fabrikasını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldılar. Başkan Erdal Gören ailenin bir parçası olmak isteyenleri Nicomedia Trekking grubuna davet ediyor.
# ile, ardından, bir

04 Tem 2022 - 11:20 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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