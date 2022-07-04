Nicomedia Trekking’den 10. yıl zirvesi

10. yılını kutlayan Nicomedia Trekking’in adrenalin sever üyeleri bu yıla özel Orta Toroslar'ın görkemli çatısı Dedegöl Dağı’na tırmandı. 3000 metrede zirvesi bulunan Dedegöl, göz alıcı ve eşsiz coğrafyası ile tüm doğaseverleri kendine hayran bıraktı.
8 SAATLİK DOLU DOLU MACERA
Kampçıların ve dağcıların gözdesi olan 1735 metre yükseklikte Melikler Yaylası’nda kamp yapan yürüyüş grubu 4 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından 3 bin metreye çıktı. Zirveden bir yanda Beyşehir, diğer yanda da Eğirdir göllerinin eşsiz manzaraların tadını çıkaran doğaseverler toplam 8 saat sonra zirve yürüyüşünü başarı ile tamamladı
GÜL HASADI YAPTILAR
Bölgeyi de keşfeden Nicomedia Trekking, 16 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun mağarası olma özelliğini taşıyan Pınargözü Mağarası’nı da içine alan kısa yürüyüş daha yaptı. Kuyucak Köyü’nün mis kokulu lavanta bahçelerini gezen, Güneykent gül bahçelerinde gül hasadı yapan doğacılar, gül fabrikasını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldılar. Başkan Erdal Gören ailenin bir parçası olmak isteyenleri Nicomedia Trekking grubuna davet ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.