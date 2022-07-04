Altın Kemer yine nasip olmadı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Kağıtspor’dan iki güreşçi Hüseyin Gümüşalan ve Tanju Gemici çeyrek finale kalmayı başarmış, zorlu güreşler sonunda favoriler de kaybedince Altın Kemer için hayli umutlandırmıştı. Ancak bu yıl da Altın Kemer Kocaeli’ye nasip olmadı. 1996 Antalya Serik doğumlu Cengizhan Şimşek, soyadı gibiydi ve haklı bir şampiyonluk elde etti.

GÜMÜŞALAN’A ÇOK YAZIK OLDU

İlk 3 maçını kazanan pazar güreşmeye hak kazanan Hüseyin Gümüşalan son 8 maçında, üçüncü turda Faruk Akkoyun’u puanlamada geçen Sinoplu ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreşen genç pehlivan Mustafa Taş ile karşılaştı. Normal sürede yeniş olmazken puanlamada rakibini iki kez zor durumda bırakan Gümüşala, Taş’ın kontrası karşısında puanı verdi ve rakibine şanssız bir şekilde mağlup oldu.

TANJU, ŞAMPİYONU ELİNDEN KAÇIRDI

Üçüncü turda Şaban Yılmaz’ı gerilimli müsabakanın ardından saf bırakan ve pazar gününe kalan bir diğer güreşçimiz Tanju Gemici’nin çeyrek finaldeki rakibi Antalya Serikli Cengizhan Şimşek’ti. Tanju da Hüseyin gibi yarı finale çok yaklaşsa da puanlamada bacağını rakibine kaptırdı ve puanı vererek kırıcı bir yenilgi aldı. Hem Hüseyin Gümüşalan hem de Tanju Gemici’nin genç rakipleri yarı finalde İsmail Balaban ve Ertuğrul Dağdeviren’i mağlup ederek finale kaldı.

CENGİZHAN ŞİMŞEK FAZLASI İLE HAK ETTİ

Final mücadelesinin 40 dakikalık normal süresinde tempo düşüktü. Zaman zaman sert el enserlerle bir birini yormaya çalışan pehlivanlar puanlamada hareketlendi. Puanlamanın 20. dakikasında Mustafa Taş’ın bir anlık boşluğunu iyi değerlendiren Cengizhan Şimşek, rakibini göğsünden kavradı ve supleks oyunu ile Taş’ı sırt üstü devirdi. Orhan Okulu’yu da aynı şekilde saf dışı bırakan Cengizhan Şimşek günün kahramanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin başpehlivanı oldu.

HELAL OLSUN YUNUS EMRE AKMAN

661. Kırkpınar Güreşleri’nde Antalya tüm boylarda elde ettiği toplam 14 derece ile en başarılı şehir olurken, Balıkesir 7, İstanbul da derece aldı, Kocaeli ise 4 final gördü. Gölcük Belediyespor’un yıldız güreşçisi Yunus Emre Akman, Küçük Orta Küçük Boyda, Balıkesir’den Burak Bozkurt’u mağlup etti ve yüzümüzü güldürdü.

3 ŞAMPİYONLUK GİTTİ

Öte yandan Kağıtspor’dan Mustafa Arslan, Başaltı boyda final gördü ancak Başaltı güreşlerini adeta süpüren Antalyalı Ali İhsan Batmaz’a yenilmekten kurtulamadı. Tozkoparan boyda İzmit Belediyespor’dan Barış Kemal Yiğit, Denizli’den Beytullah Sarı’ya, Teşvik 1’de Kağıtspor’dan Ömer Gül de Muğlalı Emre Baran’a finalde kaybetti. 3 sporcumuz da güreş talimatlarına göre boy atladı.

661. KIRKPINAR GÜREŞLERİ DERECELERİ

BAŞ

1. Cengizhan Şimşek (Antalya)

2. Mustafa Taş (Sinop)

3. Ertuğrul Dağdeviren (Balıkesir)

3. İsmail Balaban (Antalya)

BAŞALTI

1. Ali İhsan Batmaz (Antalya)

2. Mustafa Aslan (Kocaeli)

3. Mustafa Doğan Özkaya (Antalya)

3. Serdar Yıldırım (Sakarya)

BÜYÜK ORTA BÜYÜK BOY

1. Bekir Eryücel (Çorum)

2. Ramazan Evren (Manisa)

3. Kadir Güleşen (Çankırı)

4. Burak Şahin (İstanbul)

KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY

1.Atahan Eser (Antalya)

2. Emin Erdoğan (Balıkesir)

3. Muhammed Ali Eryücel (Çorum)

3. Mustafa Çoban (Antalya)

KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY

1.Yunus Emre Akman (Kocaeli Gölcük)

2. Burak Bozkurt (Balıkesir)

3. Serhat Göçmez (Tokat)

3. Ensar Bıyık (Sakarya)

DESTE BÜYÜK BOY

1. İlker Durmuş (Antalya)

2. Rıza Durmuş (Antalya)

3. Tuğberk Koç (Edirne)

3. Berk Avcı (Bursa)

DESTE ORTA BOY

1. Muhammed Enes Özcan (Muğla)

2. Yusuf İslam Taş (İstanbul)

3. Ömer Bulut (Antalya)

3. Murat Gonca (İstanbul)

DESTE KÜÇÜK BOY

1. Yasin Yeşil (Ankara)

2. Onur Keskin (Bursa)

3. Hüseyin Şenel (Samsun)

3. Ramazan Efe Boztaş (Antalya)

AYAK

1. İlker Gönültaş (Samsun)

2. Efe Şahan (Balıkesir)

3. Özer Özgür Aslan (Balıkesir)

3. İsmail Gençer (Manisa)

TOZKOPARAN

1. Beytullah Sarı (Denizli)

2. Barış Kemal Yiğit (Kocaeli - İzmit)

3. Bayram Gümüşdağ (Ankara)

3. İsa Arda Turan (Balıkesir)

TEŞVİK - 2

1. Yiğit Arda Aluç (Antalya)

2. Atahan Bartu Çetin (Edirne)

3. Serhat Abay (Denizli)

3. Arda Kaan Karamıklı (Antalya)

TEŞVİK -1

1. Emre Baran (Muğla)

2. Ömer Gül (Kocaeli Kağıtspor)

3. Emirhan İbrahim Doğan (İstanbul)

3. Muhammet Mustafa Kalyon (Yalova)

MİNİK -2

1. Hamza Yakup Oran (Bursa)

2. Abdurrahman Eker (Samsun)

3. Aydıncan Gümüşdağ (Edirne)

3. Kemalcan Şakar (Balıkesir)

MİNİK-1

1. Yiğit Kabaktaş (İstanbul)

2. Egehan Katrancı (Muğla)

3. Süleyman Tufan (Antalya)

3. Orhan Ceylan (Antalya)

EN İYİ PEŞREV

1. Tansel Umut (Edirne)

2. Serkan Üğdüler (Edirne)

3. Ufuk Yanık (Edirne)