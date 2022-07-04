Kocaeli’nin 41 Fotoğrafı Kurban Bayramı’nda il il gezecek

Kocaeli’nin havadan çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı kartpostallar, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 81 İl Valiliği, 81 İl Belediye Başkanlığı ve Kent Konseyi Başkanlıklarına gönderildi.

NOSTALJİK BAYRAM TEBRİKLERİ İL DIŞINA YAYILDI

Başkan Ali Korkmaz ve Genel Sekreter Sedat Köse’nin göreve gelmesiyle başlayan nostaljik bayram tebrikleri bu kez Kocaeli’nin dışına çıktı.Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi öncülüğünde,Kocaeli Kent Konseyi’nin de aralarında bulunduğukentimizdeki önemli dinamiklerinin ortak çalışması ve katkılarıyla neticelenen Kocaeli Turizm Master Planı Lansmanında görücüye çıkan ve Kocaeli Turizmi’nin geniş kitlelere tanıtılması amacıyla oluşturulan Gözlerinize İnanacaksınız sloganından yola çıkılarak hazırlanan karpostlardaayrıca bayram manisine de yer verildi.

“KOCAELİ, MAVİSİ VE YEŞİLİ İLE BİR CAZİBE MERKEZİ”

Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, Yöresel Değerler ve Kültür Çalışma Grubu Başkanı Melek Çeliköz ile gerçekleştirilen toplantıda çalışmayla ilgili bilgi veren Başkan Korkmaz, Kocaeli’nin artık sadece sanayisi ile anılan bir kent olmadığını, mavisi ve yeşili ile ciddi anlamda bir cazibe merkezi haline gelmeye başladığını söyledi. Son dönemde yapılan çalışmaların netice verdiğine dikkat çeken Başkan Korkmaz, gerek tarihi gerekse kültürel değerleri ile Türkiye’nin önemli kentlerinden biri olan Kocaeli’nin Türkiye’nin Avrupa’dan Anadolu’ya açılan kapısı olduğu belirtti. Kentin menfaatlerinin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Başkan Korkmaz, kentlilik bilincinin oluşmasına katkı sağlamanın en önemli sorumlulukları olduğunu kaydetti.

Kocaeli’yi tarihsel, kültürel, sosyal, ekonomik, bilimsel, tarımsal alanda tanıtan ve Kocaeli’yi Kocaeli yapan tüm güzellikleri içeren karpostallarla Türkiye genelinde önemli bir etkileşim oluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Korkmaz, karpostalları ellerine ulaşan Vekillerin, Valiliklerin, Belediye Başkanları ve Kent Konseyi Başkanlıklarının, twitterda#gözlerinizeinanacaksınızetiketi ile paylaşım yapmalarını istediklerini ifade etti.

“BURUK BAYRAMLAR GERİDE KALDI”

Başkan Korkmaz; tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi sürecinde, bayramları buruk bir şekilde geçirdiğimizi fakat o zor günlerin normalleşme süreci ile birlikte geride kaldığını kaydetti. Bayramları yine eskisi gibi, birlik ve beraberlik içinde, omuz omuza, kucaklaşarak kutlayabildiğimizi not eden Başkan Korkmaz, bu vesile ile Kurban Bayramı’nın başta İslam Alemi olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur, bereket ve esenlik getirmesini dilediğini iletti.

KARTPOSTALLARDA 12 İLÇE’DEN KARELER VAR

12 İlçeden fotoğrafların seçildiği karpostallarda Kandıra’daki Akça Koca Bey Anıtı’ndan Karamürsel’deki, Karamürsel Bey Anıtı’na, Darıca Eskihisar Kalesi’nden, Gölcük Yalıevlerine, İzmit Saat Kulersi’nden Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’ne,Hereke Kalesi’nden KartepeNüzhetiye Şelalesi’ne, Ormanya’danKefken ve Kerpe’ye, Seka Film Platosu’ndan, Bilişim Vadisine, Sekapark’tan Pembe Kayalara kadar bir çok özel mekanın havadan çekilmiş fotoğrafları yer aldı. Karrpostalda yer alan mani ise şöyle;

Bu kentte mavi yeşil ile buluşur,

Bayramda sevenler birbirine kavuşur,

Selam yolladık memleketin her köşesine,

#gözlerinizeinanacaksınız etiketi ile selam edin bize.