Halk ekmeğe zam geldi

Kocaeli Fırıncılar Odası, un fiyatlarının artmasından sonra ekmek fiyatlarına zam yaptı. Yeni zamla birlikte 200 gram ekmek 4 TL’den satılmaya başlandı. Zamlı fiyatlar 1 Temmuz tarihinden itibaren başladı.
Kocaeli Fırıncılar Odası halk ekmeğe de zam yaptı. Oda yönetimi 250 gram halk ekmeği 200 grama çekip 2,25 TL'den satılması kararı almıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın müdahalesiyle 200 gram halk ekmek 2 TL'ye indirilmişti. 200 gram halk ekmek 1 TL artırılarak 3 TL’ye çıkartıldı. Zamlı halk ekmek satışı da başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.