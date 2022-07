Prometeon Türkiye Fabrikası çalışanları kan ve kök hücre bağışladı

Prometeon Türkiye çalışanları, son günlerde hastanelerde artan kan ve kök hücre ihtiyacı nedeniyle bağışta bulundular. Kızılay’ın ‘’İyiKiVarsınKanDostum’’ organizasyonuna yoğun ilgi gösteren Prometeon Türkiye Kocaeli çalışanları, iki gün boyunca Kocaeli fabrikasında kan bağış alanında bir araya geldiler. Aralarında Fabrika Direktörü Bahadır Özer ve Lastik-İş işyeri temsilcisinin de bulunduğu kan ve kök hücre bağışı kampanyası sayesinde, Prometeon çalışanları toplum sağlığına katkıda bulundular.

Prometeon Türkiye FabrikaDirektörü Bahadır Özer: “Kızılay’a bağışta bulunan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim”

Prometeon Türkiye’nin her yıl düzenli olarak Kızılay’ın bağış kampanyasına katıldığını belirten Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer, çalışanlarının sağlığına ve toplum sağlığına çok önem verdiklerini ifade ederek şunları söyledi: “Prometeon Türkiye olarak Kızılay’ın kan bağışı kampanyasını çok kıymetli buluyoruz. Hâlâ etkileri görülen Covid 19 pandemisinde çalışanlarımızın sağlığını korumak için her türlü tedbiri aldık. Kocaeli Üniversite Hastanesi ve devlet hastanelerine tıbbi malzeme ve cihaz yardımında bulunduk. Her yıl tüm çalışanlarımızı tam teşekküllü kan ve idrar tahlili, akciğergrafisi ve audio testinden geçirerek fabrika doktorlarımız tarafından periyodik muayenelerinin yapılmasına özen gösteriyoruz. Son günlerde Kızılay’ın duyuruları ve kampanyaları neticesinde, hastanelerdeki kan ihtiyacı nedeniyle çalışanlarımızla beraber Kızılay’ın kampanyasına katkı sunmak istedik. Bağışta bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Gelecekte de toplum sağlığına duyarlı olmaya devam edeceğiz.”