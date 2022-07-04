Bu organizasyon Türkiye’de ilk kez İzmit’te düzenlenecek!

Türkiye’de ilk kez çok önemli bir kickboks organizasyonu düzenlenecek. Kardeş Türk Devletleri Kickboks Şampiyonası İzmit’te gerçekleşecek. 30 Temmuz’da İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu’ndaki dev organizasyon öncesi yarın (Salı) İzmit Genç Kocaelililer Derneği’nde basın toplantısı düzenlenecek. Toplantı saat 10.00’da başlayacak.

NEFES KESECEKLER

Sadece ilimizde değil Türkiye’de ilk kez çok önemli bir kickboks organizasyonu gerçekleşecek. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenecek olan Türk Devletleri Profesyonel Kickboks Şampiyonası nefes kesecek. 30 Temmuz’daki buluşmada ülkelerinin en başarılı ve klasmanda en üst sıralarda yer alan sporcuları yer alacak mücadelelerde Wako Pro K1 kulları geçerli olacak.

VEDAT AKBULUT BASINLA BİR ARAYA GELİYOR

TV 8.5 ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak dev organizasyonun mimarı ise ilimizin başarılı spor adamlarından, Türkiye Kickboks Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Vedat Akbulut oldu. Akbulut yarın (Salı) Genç Kocaelililer Derneği’ndeki basın toplantısında düzenlenecek olan şampiyona ile ilgili olarak genel bilgiler verecek.

DEV BULUŞMA 30 TEMMUZ’DA

İzmit’teki dev organizasyona Türkiye’nin yanı sıra kardeş ülkelerimiz Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkmenistan’dan en başarılı sporcuların yer alacağını belirten Akbulut, 30 Temmuz’daki büyük buluşmaya tüm sporseverleri davet etti.