Kartepe'de 82 m² dükkan icradan satılık

Kocaeli İl, Kartepe İlçe, 0 Ada, 470 Parsel, UZUNBEY KUMLAÇİFTLİĞİ Mahalle, Kıraçlar Mevkii, Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Kartepe Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre konu taşınmazın bulunduğu parselin 1/1000 Ölçekli,Uygulama İmar Planı kapsamında Konut Alanı içinde kaldığı ve yapılaşma koşullarının Ayrık Nizam, 3 Kat Olarak planlandığı bilgisi edinilmiş olup Belediyeden edinilen İmar Paftası aşağıda gösterilmiştir.Rapora konu taşınmaz Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, İstasyon (Tapu Kayıtlarında Uzunbey Kumlaçiftliği)Mahallesi, Menekşe Sokak, No:16 adresindeki binada 1 bağımsız bölüm numaralı dükkandır.

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