Yollarda büyük onarım işi ihale edilecek

Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü Kartepe Orman İşletme Şefliği 116 kodlu yolda 0+220 km ve 117 kodlu yolda 2+480 Km Büyük Onarım Yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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