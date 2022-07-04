Kalede aday bolluğu var

Kocaelispor’da dış transfer çalışmaları devam ediyor. Kanat forvet Cem Ekinci ve stoper Yalçın Kılınç ile ön protokol imzalayan, santrforlar Okan Eken ve Taha Balcı’yı resmen duyurması beklenen yeşil siyahlılarda kaleci departmanı için aday bolluğu yaşanıyor. Haydar Yılmaz, Serkan Demirol, Gökhan Değirmenci, Furkan Köse ve Metin Erol listede yer alıyor

HAYDAR YILMAZ VE İZMİTLİ SERKAN DEMİROL

Pendikspor ile şampiyonluk yaşayan 1.87 boyundaki Haydar Yılmaz kırmızı beyazlı ekibin kalesini 30 maçta korudu. Bonservisi elinde bulunan Haydar iki sezon önce 1. Lig takımlarından Tuzlaspor’da 19 lig, 1 de kupa maçında forma giydi. İzmitli kaleci Serkan Demirol uzun yıllardan beri ilimizi gurbette temsil ediyor ve tüm takımlarda 41’i giyiyordu. 1 yıl daha Aksaray temsilcisi ile sözleşmesi bulunan ve Kocaelispor alt yapısından yetişen 1989 doğumlu file bekçisi 2013-14 sezonundan beri ortalama 30 maçta kaleye geçti.

GÖKHAN DEĞİRMENCİ VE METİN EROL

Geride bıraktığımız sezon Bandırmaspor’un kalesini koruyan Gökhan Değirmenci, yeşil siyahlıların listesinde bulunan bir diğer file bekçisi. Bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki kaleciye çok sayıda takımın teklifi bulunuyor. 1. Lig’de uzun yıllar forma giyen Gökhan, Bandırma ekibi ile tam 37 maçta kaleyi korudu. Bir diğer İzmitli kaleci Metin Erol, Kocaelispor’un gündeminde yer alıyor. Son olarak Ankaraspor forması ile 22 maçta kaleye geçen 34 yaşındaki Metin’in de bonservisi elinde bulunuyor.