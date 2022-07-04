Başkan Arlı ve yönetiminden ilçe protokolüne ziyaret

Karamürsel İlçe protokolüne, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı ve yönetim kurulu üyeleri; Yaşar Saral, Salih Varçın, Mustafa Güldal ve Akif Canbakış, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya’yı makamlarında ziyaret etti.

“KOCAELİ ŞUBEMİZİ AÇTIK”

Yaklaşık 2 ay önce Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube’sin kurulduğu belirten Başkanı Arlı, “Kıbrıs ve Kore Gazileri, Muharip Gazi statüsünde geçiyor. Dolayısıyla bizim derneğimiz şu an gerek yurt içi gerek yurt dışı devletimizin terör örgütlerine yaptığı operasyonlarda şehit düşen aile yakınlarımız, kaza şehitlerimizin aile yakınları ve terörle mücadele gazilerimizin hepsi bu derneğimizin çatısı altındadır. Derneğimiz devlet destekli 18 Mart Şehitleri Günü’nde ve 19 Eylül Gaziler Günü’nde protokolde temsil hakkı vardır. Derneğimizin genel merkezi Ankara’dadır. Bu derneği gaziler ve şehit aileleri bir araya gelip, Kocaeli şubemizi açtık. Önümüzdeki birkaç aylık süreçte ise Sekapark’ta, belediyenin bize tahsis edeceği binada açılışımızı gerçekleştireceğiz” dedi.