Özlü, bayram ikramiyesini bin 459 TL yaptı

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, mesai arkadaşlarına bayram müjdesi verdi. Kurban Bayramı ikramiye tutarının enflasyon değerleri karşısında yeniden güncellenmesi konusunda Hizmet-İş Sendikası yetkilileriyle belediyede bir araya gelen Başkan Yasin Özlü, görüşmeler sonucunda belirlenen bayram ikramiye tutarındaki artışı açıkladı.
Başkan Özlü yaptığı açıklamada Toplu İş Sözleşmesi’nde yer alan 685,40 TL bayram ikramiye tutarının yaklaşık yüzde 115 arttırılarak bin 469,76 TL olarak yapılacağını duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.