İzmit Kafası Dergisi 1 yaşında

İzmit Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl lansman yaparak kamuoyuna duyurduğu kültür, sanat, tarih ve edebiyat dergisi İzmit Kafası dopdolu içeriklerle bir yılını geride bıraktı. İzmit Kafası Dergisi’nin ilk yılını tamamlaması nedeniyle hazırlanan birinci yıl özel videosu sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Yayınlandığı günden itibaren kente yeni bir soluk getiren, sonraki sayıları merakla beklenen İzmit Kafası Dergisi’nin videolu paylaşımı binlerce kişi tarafından izlendi.