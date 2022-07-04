Pirellı Scorpion’dan önemli performans

Pirelli’nin SUV’lara yönelik Scorpion serisi şimdi daha güvenli, daha konforlu ve daha yüksek performanslı. Bir süre önce yaz, kış ve dört mevsim versiyonlarının yenilenmesiyle tamamen güncellenen seri, Avrupa lastik etiketi için gereken tüm performans parametrelerinde sonuçlarını iyileştirdi. İlk kez 1986’da arazi araçları için sunulan orijinal Scorpion’un üç mirasçısı olan Scorpion yaz lastiği, Scorpion Winter 2 ve Scorpion All Season SF2, ıslak zeminde mükemmel performans değerlendirmelerini paylaşıyor. Scorpion lastikler modern SUV’ların giderek daha sofistike hale gelen ihtiyaçlarına uyum sağlamak için gelişimlerini geçmişten günümüze sürdürüyor. Yeni seri için şimdiden yaklaşık 90 homologasyon alınmış olması da bu evrimi kanıtlıyor.