FLO’dan bayram koleksiyonu

Herkesin ayakkabıcısı FLO, bu bayramda da her yaşa ve farklı tarzlara hitap eden birbirinden zevkli ayakkabı çeşitlerini bir arada sunuyor. Sezon trendlerini yansıtan modeller kadın, erkek ve çocukların adımlarına renk katıyor. Topuklu ayakkabıdan babete, sandaletten terliğe, sneakerdan loafera birçok modelin yer aldığı kadın koleksiyonu; siyah, beyaz, bej, pudra, lila ve pembe renkleriyle öne çıkıyor. Sneakerlar, sandaletler ve terlikler sportif giyinmeyi sevenler için idealken; topuklu terlikler ve önü arkası açık topuklu modeller, şıklığından ödün vermeyen kadınların tercihi oluyor.