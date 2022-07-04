Hande Yener’den Karamürsel’de muhteşem konser

Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Karamürsel’in kurtuluş şenlikleri etkinlikleri kapsamında birbirinden güzel etkinlikler düzenledi. Karamürsel Kordon’da düzenlenen etkinlikler kapsamında ünlü sanatçı Hande Yener sahne aldı.
SAHNE PERFORMANSI İLE GÖZ DOLDURDU
Hande Yener, Karamürsel sahilini dolduran binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Sahne performansı ile göz dolduran ünlü sanatçı Hande Yener, Karamürsel’e gelmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.