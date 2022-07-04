Kenan Göçer, Dostluk Felsefesi söyleşisine katıldı

Kocaeli Aydınlar Ocağı (KAO) ile Hürriyetçi Eğitim Sendikası, Doç. Kenan Göçer’i yeni çıkan Dostluk Felsefesi kitabının başlığıyla aynı adlı söyleşide konuk etti. Ortak ofis binasında gerçekleşen söyleşiye;

Aydınlar Ocağı Başkanları Süleyman Pekin, Ruhittin Sönmez ve Ahsen Okyar, Hürriyetçi Eğitim Sen İl Başkan Yardımcısı Salih Karabey ve İzmit Temsilcisi Mehmet Duman, Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Dilek Dilâ Mert, Türk Ocağı Başkanı Mustafa Arha, Yeniden Aydınlanma Derneği Başkanı Selçuk Pınar, Yesevî Ocağı Eğitim, Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Eren Elmalı, Azerbaycan Gençlik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sinan Çalışkan, Selçuklu Düşünce Kulübü Başkan Vekili Murat Pala ile KAO yöneticileri katıldı.

DOSTUN KARŞITININ ‘DÜŞMAN’ DEĞİL ‘TÜCCAR’

Söyleşide söz alan Kenan Göçer, ‘aydın’ ve ‘hürriyet’ sözcüklerinin karşılıkları ile kıymetleri üzerinde durarak insan iradesinin cesarete ve hürriyete sahip olmakla ancak var olabileceğini vurguladı. Dostun karşıtının ‘düşman’ değil ‘tüccar’ olduğunu öne süren Kenan Göçer, paranın veya fiyatlandırmanın ölçek alındığı meslek gruplarının dostluğa zıt karakter taşıdığını beyan etti. Eşitlik ve özgürlüğün birlikte yer alabildiği ilişkilerin dostâne ve değerli olduklarını söyleyen Göçer, dostluğun kendilik ve yaratı ürettiğini ifadelendirdi.