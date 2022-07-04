Şeker: Belediyeler arasında ayrımcılık yapıldı doğru değil

AKP Kocaeli Milletvekili, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi İlyas Şeker, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) grubunun verdiği araştırma önergesi üzerine AKP grubu adına konuşma gerçekleştirdi. Şeker, “Belediyelerimizin genel olarak gelirleri, genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan ve emlak vergisi gelirleri, inşaat ruhsat ve iskan harçları, çevre temizlik vergisi, kira gelirleri gibi öz gelirlerinden oluşmaktadır. Diğer taraftan genel bütçeden gelen gelirler de standart hale getirilmiştir, şekle bağlanmıştır, kesinlikle keyfi uygulama olması da mümkün değildir. AK Parti hükümetleri döneminde çıkarılan yasayla birlikte hangi belediyeye ne kadar payın gideceği de açık net bir şekilde ifade edilmiştir” dedi.

“EKSTRA 103,3 MİLYAR TL KAYNAK AYRILMIŞTIR”

Açıklamasının devamında ise Şeker, “Mahalli idarelerde kullanılmak üzere İller Bankası’na 2019 yılında 74,3 milyar TL, 2020 yılında 97,3 milyar TL, 2021 yılında 135,5 milyar TL, 2022 Mayıs ayına kadar ise 119,4 milyar TL kaynak ayrılırken; büyükşehir belediyelerine ise 2019 yılında 30,4 milyar TL, 2020 yılında 43,2 milyar TL, 2021 yılında 61,9 milyar TL, 2022 Mayıs ayına kadar ise 54,9 milyar TL kaynak ayrılmıştır. Aynı zamanda geçtiğimiz gün kabul edilen ek bütçede de ekstra 103,3 milyar TL kaynak ayrılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın CHP tarafından iddia edildiği gibi İLBANK ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan destekler üzerinde belediyeler arasında siyasi parti kimliğine göre ayrımcılık yaptığı, asla doğru değildir” ifadelerini kullandı.