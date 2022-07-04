Kamil Öçbe güven tazeledi

Kartepe Turizm Derneği’nde önceki gün kongre heyecanı yaşandı. Maşukiye Mahalle Konağı bahçesinde yapılan kongrede iki liste yarıştı. 2011 yılından beri faaliyetlerini sürdüren derneğin divan başkanlığını eski Dernek Başkanı Orhan Bayram gerçekleştirdi. 193 üyenin oy kullandığı oylama sonrası mevcut Başkan Kamil Öçbe 74 alırken, Volkan Alioğlu ise 60 oyda kaldı. Seçimde bir oy geçersiz sayıldı. Güven tazeleyen Öçbe, herkese teşekkür etti. Öçbe iki yıl daha görevine devam edecek.

KAMİL ÖÇBE’NİN YÖNETİMİ

Kamil ÖÇBE (Başkan)



Yusuf KORKMAZ



Zeki DEDE



Süleyman ATMACA



Muhammet ÇAĞLAR



Vural YILDIZ



Tuncay AKTÜRK