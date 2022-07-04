Kamil Öçbe güven tazeledi

Kartepe Turizm Derneği’nde önceki gün kongre heyecanı yaşandı. Maşukiye Mahalle Konağı bahçesinde yapılan kongrede iki liste yarıştı. 2011 yılından beri faaliyetlerini sürdüren derneğin divan başkanlığını eski Dernek Başkanı Orhan Bayram gerçekleştirdi. 193 üyenin oy kullandığı oylama sonrası mevcut Başkan Kamil Öçbe 74 alırken, Volkan Alioğlu ise 60 oyda kaldı. Seçimde bir oy geçersiz sayıldı. Güven tazeleyen Öçbe, herkese teşekkür etti. Öçbe iki yıl daha görevine devam edecek.
KAMİL ÖÇBE’NİN YÖNETİMİ
Kamil ÖÇBE (Başkan)
Yusuf KORKMAZ
Zeki DEDE
Süleyman ATMACA
Muhammet ÇAĞLAR
Vural YILDIZ
Tuncay AKTÜRK
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.