Şanlı: Erime durdurulmalı, alım gücü yükseltilmelidir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1’nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı da buna göre haziran ayında mal ve hizmet fiyatlarına ortalama yüzde 4,95 zam geldiğini ve altı aylık enflasyon toplamda yüzde 42,35 olduğunu yılbaşında memur ve emeklilerin maaşlarına 6 ay için yüzde 7,5 zam yapıldığını hatırlattı.

“DAHA FARKLI TEDBİRLER GEREKTİREN BİR SORUN”

Başkan Şanlı yaptığı açıklamada “Ocak-Haziran arasında maaşlar resmi olarak 34,9 puan yani, tam 2 bin 382 TL erimiştir. Alım gücündeki bu azalma cebimize daha yüksek oranlarda yansımaktadır. Gıda, akaryakıt, ulaşım, ısınma gibi giderlere açıklanan enflasyonun da üzerinde zam geldiği bu günlerde ailenin aylık harcaması da normalin üzerinde artmaktadır. Artık aylık enflasyon bile neredeyse memurlara yıllık olarak verilen zammın üzerinde gerçekleşmektedir. Bu durum erimeden 6 ay sonra ödenecek enflasyon farkıyla telafi edilebilir olmaktan öteye geçmiş, daha farklı tedbirler gerektiren bir sorun haline gelmiştir” ifadelerine yer verdi.

“ENFLASYON FARKI VERMEK SIFIR ZAM ANLAMINA GELİYOR”

Açıklamasının devamında ise Şanlı, “Zaten enflasyon farkı vermek gerçek anlamda sıfır zam anlamına gelmektedir. Böyle yüksek enflasyon dönemlerinde ise maaşlarda aylık olarak yaşanan erime büyük miktarlara tekabül ettiğinden aile bütçesini normalden daha fazla zorlamaktadır. Memur ve emeklilerin alım gücünü korumak için bir an önce ek tedbirler alınmalıdır. Önce zararlar telafi edilmeli, sonra erime durdurulmalı, daha sonra da alım gücü yükseltilmelidir” dedi.