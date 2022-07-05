Burak Şeker: Şampiyonluk yaşamak istiyorum

İlimizin başarılı futbolcularından Burak Şeker bu sezon iddialı bir kadro ile yola çıkacak olan Maşukiyespor ile anlaşmıştı. Etkili kanat oyuncusu hedefi olan bir takım forma giymesinin önemine vurgu yaptı.

ŞEHİRDE KALMAYI TERCİH ETTİ

1937 Sekaspor’dan Beşiktaş’a transfer olan ve son olarak BAL takımlarından Lüleburgazspor forması ile mücadele eden Burak Şeker, il içinden ve dışından önemli teklifler almasına rağmen Kocaeli’de forma giymeye karar verdi. Burak, Maşukiyespor’un eski günlerine kavuşması adına ciddi bir yatırım yapıldığını ifade etti ve şu şekilde konuştu.

ZOR BİR SEZON OLACAK

Kartepe’nin ve Kocaeli’nin güzide takımlarından Maşukiyespor ile anlaştım. Bölgenin futbola olan sevgisi ve başarıya olan açlığı burayı tercih etmemdeki etkenler arasındaydı. Heyecanlı bir başkan ile yönetime sahipler ve hedefleri kesinlikle şampiyonluk. Ben de elimden geldiği kadar Maşukiyespor forması ile başarıyı yakalamak istiyorum. Zor bir sezon bizi bekliyor. Bunun fazlası ile farkındayım. Bu sezon sonunda inanıyorum ki beklentileri karşılayacağız ve Süper Amatör Lig’e yükseleceğiz.