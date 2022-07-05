İbrahim Aktürk: Zemini yeni sezona yetiştirmek istiyoruz

Yeni sezona yetiştirilmesi için yoğun bir çalışma gösterilen Kocaeli Stadı’nın zemini ile ilgili Gençlik ve İl Müdürü İbrahim Aktürk bilgi verdi ve “Zemini yeni sezona yetiştirmek istiyoruz” dedi.
5 YIL GEÇTİ VE ÖMRÜ SONA ERDİ
Başta Kocaelispor olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Kocaeli Stadı’nda çim zeminin değiştirilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait olan Kocaeli Stadı’ndaki zemin yenileme çalışmalarını yerinde takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, 5 yıl boyunca Kocaelispor’a hizmet veren çim zeminin ömrünü tamamladığını ve bu nedenle çim zeminin modernizasyonuna gidildiğini belirtti.
KATMANLAR LAZER TESVİYE ARAÇLARI İLE SERİLECEK
İl Müdürü Aktürk açıklamasında şu şekilde konuştu: Statta yaşanan sorunların çim sahamızdaki üst katmandan kaynaklanması nedeniyle saha zemininin yenilenmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Zeminin 20 cm kaldırılmasıyla başlayan süreçte doğal çimin kök gelişimi sağlanacak, hastalık, kil gibi olumsuz etkilerden arındırılmış özel kum kullanılacaktır. 20 cm içeriğinde her bir katman lazer tesviye araçları ile titizlikle serilecektir.
SERME HİBRİT ÇİM TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK
Katmanların sağlıklı bir şekilde oluşturulmasının ardından dünya standartlarına uygun olarak hibrit serimi yapılacak ve yine iklime uygun, hızlı gelişen, yıpranmaya dayanıklı ithal çim tohumları ile üst ekim yapılacaktır. Türkiye’de ve dünyada birçok hibrit çim saha örneği görmekteyiz. Seçtiğimiz uygulama “Serme hibrit çim teknolojisi” olup, son teknolojiyle yapılmaktadır.
PROFESYONEL EKİP
Zemin tamamlandığında kronikleşen sorunların ortadan kaldırılmasında güçlü bir basamak olacaktır. Sahanın futbol sezonuna yetişebilmesi için hummalı çalışmalar profesyonel ekip tarafından yürütülmektedir. Yeni zeminimizin başta Kocaelispor’umuz olmak üzere Türk sporu için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan - Stadın yolunuda kim yapacaksa yapsın ne dir bu çile bize derinceden en az iki saat önce yola çıkıyoruz iki saat tede geri dönüyoruzzz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.