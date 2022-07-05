Büyükşehir’den firmalara bayram öncesi 250 milyon TL ödeme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kent esnafını yine unutmadı. Son yıllarda her bayram öncesinde piyasalara can suyu veren Başkan Büyükakın, geleneği bozmadı. Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nden alacağı olan firmalara 250 milyon TL ödeme yapılması talimatını verdi. Başkan Büyükakın’ın bu talimatı Büyükşehir’le iş yapan firmaları sevindirirken, Kurban Bayramı öncesinde piyasalara da hareket ve canlılık geldi.
BÜYÜKŞEHİR GELENEĞİ BOZMADI
Kocaeli Büyükşehir’in artık geleneksel hale gelen bayram öncesi ödemeleri bu Kurban Bayramı öncesinde de devam etti. Başkan Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir’e iş yapan firmaların bayram öncesinde hesaplarına alacakları olan 250 milyon TL yatırıldı. “Kocaeli’nin ticari hayatını canlı tutmak için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz” diyen Başkan Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir, bayram öncesinde piyasalara can suyu verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.