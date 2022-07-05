Vaka sayılarında korkutan artış!

Sağlık Bakanlığının haftalık Covid-19 verilerini açıkladı. Buna göre, 27 Haziran – 3 Temmuz haftasında 57 bin 113 kişi coronaya yakalandı. Bir hafta içerisinde corona nedeniyle de 25 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 30 bin 478 olarak açıklandı.

ŞİMDİYE KADAR KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Türkiye’de şimdiye kadar görülen vaka sayısı 15 milyon 180 bin 444 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı da 99 bin 57 oldu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.