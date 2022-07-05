Benzine zam geliyor

Döviz kurları ve uluslararası fiyatlara göre akaryakıtta sert fiyat hareketleri yaşanmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 96 kuruş zamlanacak.

Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,16 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 26,28 TL’ye yükselecek. Motorin litre fiyatı ise İstanbul’da 26,64 TL, Ankara’da 26,75 TL ve İzmir’de 26,77 TL seviyesinde bulunuyor.

BENZİNE BİR YILDA YÜZDE 269 ZAM

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir sene önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Bu geceki zamla birlikte benzinde zam oranı son bir yıl için yüzde 238, yılbaşından bu yana yüzde 113 olacak. Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir sene önce 7,22 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Motorinde zam oranı son bir yıl için yüzde 269, yılbaşından bu yana yüzde 133 oldu.