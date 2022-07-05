05 Tem 2022 - 09:37- Ekonomi G: 05 Tem 2022 - 10:30

Benzine zam geliyor

Geçen haftaki indirimlerin ardından akaryakıtta bugün zam var. Benzin bu gece zamlanacak.
Benzine zam geliyor mask

Döviz kurları ve uluslararası fiyatlara göre akaryakıtta sert fiyat hareketleri yaşanmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 96 kuruş zamlanacak.

Motorinde bu gece fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,16 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 26,28 TL’ye yükselecek. Motorin litre fiyatı ise İstanbul’da 26,64 TL, Ankara’da 26,75 TL ve İzmir’de 26,77 TL seviyesinde bulunuyor.

BENZİNE BİR YILDA YÜZDE 269 ZAM

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir sene önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Bu geceki zamla birlikte benzinde zam oranı son bir yıl için yüzde 238, yılbaşından bu yana yüzde 113 olacak. Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir sene önce 7,22 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Motorinde zam oranı son bir yıl için yüzde 269, yılbaşından bu yana yüzde 133 oldu.
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05 Tem 2022 - 09:37 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

izmitli - bayram öncesi fırsatçılığı her şeye kol gibi zam gelecek

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Temmuz 10:48
01

Memur Rte - Ne oldu indirim .bugün çaya yauzde9.5 zam geldi.eyyyy demek ki neymiş memura işçiye dar gelirliye yapilan zamları elinden çalan hırsızlar her zaman var en büyük hırsız malesef iktidar açıklanan zamlardan sonra zam yağmuru. Başladı birazda para basın enflasyonu korukleyin defolun gidin kirli pis siyasetciler.hirsizsiniz hırsız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Temmuz 10:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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