İbrahim Bıyıklı’dan pehlivanlara tebrik

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı, iş insanı İbrahim Bıyıklı nefes kesen Kırkpınar Güreşleri’nde kol bağlayan tüm güreşçileri ve ilimizin pehlivanlarını kutladı

BİRBİRİNDEN GÜZEL YENİŞLER

İbrahim Bıyıklı açıklamasına şu düşüncelere yer verdi: 661. Edirne Sarayiçi Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri birbirinden güzel güreşlere ve yenişlere sahne oldu. Unutulmaz anlar yaşatan tüm pehlivanları alkışlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı olan Cengizhan Şimşek ile finale kalan Mustafa Taş kardeşlerimi kutluyorum.

ALTIN KEMER’İ ÇOK İSTEDİK

İlimiz pehlivanları da şehrimizi ellerinden geldiği kadar en iyi şekilde temsil etti. Kocaeli olarak 4 boyda final gördük. Gölcük Belediyespor kulübümüzden Yunus Emre Akman, Küçük Orta Küçük Boyda şampiyon olmuş ve yüzümüzü güldürmüştür. Başpehlivanlık güreşlerinde Kağıtspor kulübümüzden Tanju Gemici ve Hüseyin Gümüşalan çeyrek finale kadar yükselip Altın Kemer’i ne kadar istediklerini ortaya koymuşlardır.

BAŞARILARIN DEVAMINI DİLERİM

Başaltı boyda final görerek Başpehlivan olan Kağıtspor kulübümüzden Mustafa Arslan, Tozkoparan boyda final gören İzmit Belediyespor kulübümüzden Barış Kemal Yiğit ve Teşvik 1’de final gören Kağıtspor kulübümüzden Ömer Gül kardeşlerimiz ile birlikte kol bağlayan tüm pehlivanlarımızı tebrik eder başarılarının devamını dilerim. Allah derman versin…