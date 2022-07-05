05 Tem 2022 - 09:46- Spor G: 05 Tem 2022 - 09:47

Mustafa Arslan: Başpehlivanlık 661. Kırkpınar’da nasip oldu
Mustafa Arslan: Başpehlivanlık 661. Kırkpınar’da nasip oldu mask
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661. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Başaltı Boyda final gören ve Başpehlivan olan Kağıtspor’un başarılı güreşçisi Mustafa Arslan, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

DESTEK VERDİLER

Arslan açıklamasında şu görüşlere yer verdi: Yıllardır hazırlandığımız Başpehlivanlık mücadelesine sonunda 661. Edirne Kırkpınar Güreşleri’nde nasibimizi aldık. Bu süreçte bizi destekleyen başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanımız Şemsettin Yıldırım’a, kulüp başkanımız Dr. Ali Yeşildal’a, kulüp koordinatörümüz, abim Alparslan Arslan’a, hocalarım Ömer Arslantas’a, Zafer Dam’a, takım arkadaşlarıma ve en önemlisi de canım aileme, koca ustam canım babama Davut Arslan ile beni destekleyen sevenlerime teşekkür ediyorum
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05 Tem 2022 - 09:46 - Spor

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