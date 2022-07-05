Mustafa Arslan: Başpehlivanlık 661. Kırkpınar’da nasip oldu

661. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Başaltı Boyda final gören ve Başpehlivan olan Kağıtspor’un başarılı güreşçisi Mustafa Arslan, kendisine destek verenlere teşekkür etti.
DESTEK VERDİLER
Arslan açıklamasında şu görüşlere yer verdi: Yıllardır hazırlandığımız Başpehlivanlık mücadelesine sonunda 661. Edirne Kırkpınar Güreşleri’nde nasibimizi aldık. Bu süreçte bizi destekleyen başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanımız Şemsettin Yıldırım’a, kulüp başkanımız Dr. Ali Yeşildal’a, kulüp koordinatörümüz, abim Alparslan Arslan’a, hocalarım Ömer Arslantas’a, Zafer Dam’a, takım arkadaşlarıma ve en önemlisi de canım aileme, koca ustam canım babama Davut Arslan ile beni destekleyen sevenlerime teşekkür ediyorum
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.