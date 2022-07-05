İçişleri Bakanlığı’ndan 81 il valiliğine bayram genelgesi

Genelgede, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayollarında trafik denetimlerinin 07 Temmuz'da başlayacağı ve 18 Temmuz'a kadar devam edeceği belirtildi. Bu tarihler arasında ülke genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde günlük 9.580 ekip/tim, 17.529 personel olmak üzere toplam 114.960 ekip/tim, 210.352 personel görev alacak.