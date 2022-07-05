Pazarın en ağır koçu: "Pablo"

Hayvan pazarının gözdesi 3 yaşındaki Merinos ırkı koç için satış rakamı 8 bin TL olarak belirlendi. Pablo'nun sahibi Sezgin Akyıldız, "Tablo gibi, resim gibi güzel bir hayvan olduğu için adını Pablo Picasso’dan esinlendik" dedi.
"Rekor Pablo'da"
Akyıldız, "İzmit Gündoğdu'da kendi yetiştiriciliğimizi yapıyoruz. Pablo, 3 yaşında ve 130 kilogram geliyor. Merinos ırkı bir koç. Kendi damızlığımızdı, daha önce damızlık olarak kuzularını aldık. Bu sene de kurbana çıkardık. Nasipse inşallah kurbanlık için satacağız. Şu anda rekor 130 kiloyla Pablo’da. Pablo yakışıklı, görüntüsü güzel bir koç olduğu için Pablo Picasso’dan esinlendik ve ismini öyle koyduk. Nasipse, kurbana alıcısını bekliyor. Fiyatlarımız 2 bin 500 TL’den başlıyor, Pablo’ya da 8 bin TL diyoruz. Bir miktar pazarlık payımız da var" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.