Ziynet Sali, Karamürsel’in kurtuluş gününe coşku kattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, pazar günü başlayan yaz etkinlikleri Ziynet Sali konseriyle devam etti. Sevilen sanatçı birbirinden güzel şarkılarını Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kapsamında Kocaelililer için seslendirdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı konserde Ziynet Sali şarkılarıyla Karamürsel Kordon Sahili’ni adeta salladı. Konseri vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve eşi ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal da izledi.

“ÇOK GÜZELSİN KOCAELİ”

Alkışlar ve yoğun sevgi seli altında sahneye çıkan Ziynet Sali konsere “Efkarım Var” şarkısıyla başladı. Şarkısını sevenlerinin coşkulu katılımıyla tamamlayan Sali, “Siz değil ben sizleri alkışlıyorum. Çok güzelsin Kocaeli” dedi.

BAŞKAN YILDIRIM’DAN ANLAMLI KONUŞMA

Sali’nin sözlerinin ardından sahneye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım birlikte geldi. Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutlayan Karamürsel Belediye Başkanı Yıldırım, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin daha iyi bir Türkiye’de yaşaması için başta Cumhurbaşkanımız ve bütün kadroları ile hep birlikte çalışıyoruz. Kocaeli’nin her yerinde emeği olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın da bugün bizlerle. Ben bir kez daha kendisine ve ekibine bu organizasyon için teşekkür ediyorum” dedi.

“BUGÜN BURADAYSAK ONLARIN SAYESİNDE”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Kocaelililerin yoğun sevgi tezahüratları arasında bir selamla konuşması yaptı. Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü kutlayan Başkan Büyükakın, “Bizlere kurtuluş günümüzü armağan eden başka Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına ve şehitlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Eğer biz bugün coşkuyla bir aradaysak bu öncelikle ceddimizin ardından da bugün sınır boylarında bizler için nöbet tutan Mehmetçiklerimizin sayesindedir. Karamürsel’imizin kurtuluş gününü bir kez daha kutluyorum. Sizleri de eğlenmek üzere değerli sanatçımızla bırakıyorum, iyi eğlenceler” dedi. Sanatçı Ziynet Sali ise Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü kutlayarak, kendisini böylesine anlamlı bir günde Kocaelililerle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a teşekkür etti. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Başkan İsmail Yıldırım da sevilen sanatçıya Karamürsel Sepeti ve çeşitli armağanlar vererek teşekkür etti.

SALİ’DEN MUHTEŞEM SAHNE PERFORMANSI

Konuşmaların ardından Ziynet Sali yeni ve eski albümünden oluşan bir repertuarla konserine devam etti. Tüm şarkılarını kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle birlikte seslendiren Sali, “Muhteşemsiniz. Tüm şarkılarımda benimlesiniz. Ne mutlu bana. İyi ki buradayım” dedi. Sali yaklaşık iki saat süren muhteşem sahne performansında, sesi ve sempatik tavırlarıyla seyircinin gönlünde bir kez daha taht kurarak sahneden indi.